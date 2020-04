Jump Force : une édition Deluxe sur Switch, et un deuxième Season Pass en route

Qu'on se le dise :a rencontré son petit succès, ou en tout cas aux USA, et Bandai Namco va relancer la machine avec l'arrivée d'une édition Deluxe annoncée sur Switch pour cette année (sans plus de précisions), intégrant le jeu de base et son Season Pass fait de neuf personnages déjà disponibles sur les autres supports depuis l'année dernière.Mais ce n'est pas tout car toutes les machines vont avoir droit à un « deuxième » Pass, au nombre de représentants encore inconnus.- Trailer Switch.- Annonce du Pass 2 en vidéo.