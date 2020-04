K.Kikuchi aimerait profiter du futur film pour produire un nouveau Project Zero K.Kikuchi aimerait profiter du futur film pour produire un nouveau Project Zero

Lors d'une rapide interview accordée au site NintendoEverything, Keisuke Kikuchi a fait part de son vif souhait de ressusciter la série Project Zero (Fatal Frame aux USA) : mine de rien, il faut déjà remonter à 2014 pour la dernière entrée inédite de la franchise, donc le cinquième épisode (assez moyen d'ailleurs) sorti sur Wii U.



Pour autant, Kikuchi ne donne pas de faux espoirs et rappelle que c'est aujourd'hui Nintendo qui gère les droits de la saga, et que même au-delà de ça, l'homme est très occupé avec le studio Gust où il produit actuellement le RPG Fairy Tail.



Donc comprenez qu'à court terme, il n'y a aucune chance de voir débarquer un nouvel épisode (après des remasters, on est presque habitué), mais sur le « long terme », Kikuchi garde espoir, surtout qu'il avoue lui-même vouloir profiter de la future adaptation cinématographique pour s'ouvrir à un potentiel nouveau public.



Car oui, pour rappel, il va y avoir un film US Project Zero, réalisé par Christopher Gans (Silent Hill, souvenez-vous) et qui essaiera heureusement d'être au plus proche de ses origines puisque la production aura directement lieu au Japon.