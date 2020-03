Switch Lite Rose : le Japon restera prioritaire

Par le fait d'être le territoire actuellement le plus touché par les faibles livraisons de Switch, Nintendo aura donc fait le choix de privilégier ses terres pour lancer en renfort la Switch Lite rose pour la sortie de(le 20 mars).Le constructeur nous apprend en effet que l'occident peut elle attendre un peu plus et si les USA accueilleront ce nouveau coloris le 4 avril, l'Europe patientera elle trois semaines supplémentaires, soit le 24 avril.Une potentielle mauvaise nouvelle pour ceux qui souhaitaient se rabattre dessus avec le titre précité, le modèle Collector étant lui désormais quasi-introuvable sur les réseaux de précommande.