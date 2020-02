The Last of Us II prend RDV pour la PAX East The Last of Us II prend RDV pour la PAX East

Tranquillement dans l'ombre, The Last of Us : Part II prépare la phase finale de sa communication et un rendez-vous d'importance est signé pour la fin du mois (27 février au 1er mars) où le public sur place à la PAX East pourront découvrir une très longue démo de gameplay à prendre en main : environ une heure de jeu, dont on devrait vite retrouver des traces sur la toile et sans spoil majeur puisque les Dogs indiquent que la séquence se situera assez tôt dans l'aventure.



En attendant, voici deux nouveaux key arts et une invitation à vous rendre sur le PS Store pour télécharger gratos un thème dynamique.



Rappelons enfin que cette suite sortira le 29 mai prochain sur PlayStation 4.