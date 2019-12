Le nouveau State of Play pour le 10 décembre Le nouveau State of Play pour le 10 décembre

Lorsque l'insider ZhugEx nous a sous-entendu que l'annonce officielle de Resident Evil 3 Remake pouvait tomber avant les Game Awards, l'ombre d'un State of Play s'est profilé... et c'est confirmé.



Sony déclare en effet qu'un quatrième numéro de son émission se tiendra le mardi 10 décembre à 15h00, avec aucun mot sur la PlayStation 5 (on s'en doutait) mais à la place diverses informations et annonces distillées le temps d'une vingtaine de minutes.



De quoi enfin assurer avec le show de Keighley une sympathique semaine d'actualité.