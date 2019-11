FFVII Remake aura sa jaquette réversible FFVII Remake aura sa jaquette réversible

Pour ceux qui n'aimeraient pas la jaquette de Final Fantasy VII Remake, hommage à l'originale US, sachez que Square Enix vient d'annoncer que la version occidentale proposera une jaquette réversible, l'autre coté proposant juste le logo sur fond noir, décalé vers la droite comme pour l'édition japonaise et même si ça ne sera pas non plus au goût du monde.



On nous rappelle en outre que la précommande jusqu'au 3 mars 2020 vous permettra de repartir avec la matéria Chocobo.