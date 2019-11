Scarlett : Spencer promet d'éviter les écarts de prix et de puissance avec la concurrence Scarlett : Spencer promet d'éviter les écarts de prix et de puissance avec la concurrence

L'heure n'était pas encore à la Scarlett qui, comme la concurrence, attendra 2020 pour véritablement débuter les hostilités, mais Phil Spencer a tenu à rassurer après le bilan de cette génération :



« Je dirais simplement que la génération Xbox One nous a appris à ne plus être à l'écart en terme de puissance et de prix. Si vous vous souvenez du début de cette génération, nous étions cent dollars plus cher et, oui, moins puissant. Nous avons démarré le projet Scarlett avec une équipe dans le but de réussir sur ce marché. »



Et en passant, malgré toutes les promesses du xCloud, ce même Spencer estime que la Scarlett ne sera pas encore la dernière console « physique » de Microsoft, et nulle doute que d'autres pensent de même.