Japon : la Switch passe les 10 millions

Nintendo nous annonce que sa Switch vient de dépasser les 10 millions de ventes au Japon, ce total combinant évidemment les modèles Standard et Lite, avec d'ailleurs quelques 300.000 unités d'avance sur les données Famitsu qui seront peut-être mis à jour dès ce mercredi.



Un palier d'importance sur ce territoire, avant même la sortie de Pokémon Epée & Bouclier et le rush de fin d'année, qui devraient rapidement permettre à la machine de dépasser le LTD de la PS3 (environ 10,5 millions) puis plus tard entrer dans le top 10 en dépassant la Wii (environ 12,7 millions).