Cloud Gaming : le PlayStation Now passe la seconde avec une baisse de prix

Le monde du Cloud Gaming avance et Sony ne compte pas laisser quelques géants squatter le terrain sans bouger d'un pouce. Et c'est pour cela qu'on nous annonce que le service aux quelques 800 jeux (accessible sur PC et PlayStation 4) va s'offrir une baisse de prix permanente, avec l'abonnement mensuel qui passe désormais à 9,99€ (au lieu de 14,99€) et 59,99€ l'année (au lieu de 99,99€). On peut même opter en bonus pour le trimestre, à 24,99€.Pour fêter cela, quelques nouveaux titres et non des moindres intègrent le catalogue :(2018)Petite bémol néanmoins : ces quatre jeux ne seront disponibles que jusqu'au 2 janvier.