USA (NPD) : les dix plus gros succès de la PlayStation 4 depuis son lancement USA (NPD) : les dix plus gros succès de la PlayStation 4 depuis son lancement

Pour fêter le State of Play, Matt Piscatella de l'institut NPD nous sort deux tops 10 concernant la PlayStation 4 (pour les USA, notez bien) : l'un montrant les 10 jeux les plus vendus sur la machine depuis sa sortie il y a bientôt six ans, l'autre se consacrant uniquement aux exclusivités, l'occasion de voir que Spider-Man est l'actuel leader et, plus surprenant encore, que Horizon Zero Dawn fait mieux que Uncharted 4.



Note :

- en valeur de ventes.

- ventes dématérialisées prises en compte !



TOP 10 des ventes PS4 aux USA (exclu & tiers)



1. Grand Theft Auto V

2. Red Dead Redemption II

3. Call of Duty : WWII

4. Call of Duty : Black Ops IV

5. Call of Duty : Black Ops III

6. Marvel's Spider-Man

7. Call of Duty : Infinite Warfare

8. God of War

9. NBA 2K18

10. Battlefield 1



TOP 10 des ventes PS4 aux USA (exclusivités)



1. Marvel's Spider-Man

2. God of War

3. Horizon : Zero Dawn

4. Uncharted 4

5. Bloodborne

6. Days Gone

7. InFamous Second Son

8. MLB 17 The Show

9. MLB 19 The Show

10. MLB 18 The Show