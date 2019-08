No More Heroes 3 : la moitié du chantier est terminé No More Heroes 3 : la moitié du chantier est terminé

Dans le cadre de la GamesCom, Suda51 a accordé une petite interview à la chaîne Youtube « Rocket Beans TV Gaming » et il en ressort des choses plutôt intéressantes.



Concernant No More Heroes 3 :



- L'inspiration, c'est le film Rocky 3, avec un Travis qui commence à sentir son âge et affronte des adversaires de plus en plus puissants. Suda se plaît à dire que le level de ses opposants avoisinera celui de Thanos.

- On retrouvera des personnages des précédents épisodes, de Travis Strikes Again mais également des guests des anciens jeux du producteur.

- 50 % du chantier est déjà complété.



Pour le reste :



- Suda51 aimerait revenir sur Lollipop Chainsaw mais il semble y avoir quelques conflits avec Warner Bros.

- Killer 7 ne peut avoir de suite car l'histoire est complète mais si ce que l'on trouve dans le jeu n'est qu'un résumé de sa vision (un tiers de ce qu'il avait écrit de base). Il aimerait un jour pouvoir proposer une « Perfect Edition ».

- Si l'homme souhaite par la suite plancher sur une nouvelle licence, il reviendra quoi qu'il arrive sur No More Heroes qui, s'il en a la possibilité, aura davantage d'épisodes que FF : « J'ai besoin de battre Final Fantasy ! ».