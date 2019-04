E3 2019 : date et heure conférence Microsoft E3 2019 : date et heure conférence Microsoft

On savait bien que Microsoft allait faire part de sa présence durant cet E3 2019 (n'ayant de base pas tardé à réagir à l'absence de Sony) et précise aujourd'hui ses plans en annonçant que sa conférence se tiendra le 9 juin à 22h00.



Un show qui devrait laisser toute place possible aux éditeurs, avec également du Gears 5 comme pilier first-party des fêtes de fin d'année, de probables nouvelles de projets moindres dont on attend la sortie (Ori 2, Battletoads, Cuphead DLC), d'évidentes surprises comme le veut la routine, mais aussi et surtout une levée de voile sur l'avenir, autant par le Project xCloud que la Scarlet, prochaine console du constructeur.



Rappel du programme :



Conférence Microsoft : 9 juin à 22h00

Conférence Bethesda : 10 juin à 02h30

Conférence Ubisoft : 10 juin à 21h00



(Note : on imagine que le Nintendo Direct se tiendra lui le 11 juin à 18h00)