MegaDrive Mini : un aperçu des jeux en occident

SEGA a apporté quelques précisions concernant l'arrivée de la MegaDrive Mini en occident, avec donc un tarif adjugé à 79,99€, ce qui peut paraître cher mais finalement en deçà des prévisions puisque le pack coûte l'équivalent de 90€ au Japon (hors-taxes).Notons d'ailleurs qu'il s'agit du bundle avec deux manettes et que ce sera le seul à sortir aux USA comme en Europe : le Japon aura droit à un pack standard avec un seul pad, et donc avec un prix plus bas.Un rappel qui permet également d'apprendre qu'à l'instar de la concurrence (Nes, Snes, PS1), la liste des 40 jeux différera selon les territoires.Aux USA comme en Europe, voici les dix premiers annoncés :Les titres annoncés pour l'heure uniquement dans la version japonaise :