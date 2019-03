T.Kondo (Falcom) : ''Nous sommes conscients de nos faiblesses sur le plan graphique'' T.Kondo (Falcom) : ''Nous sommes conscients de nos faiblesses sur le plan graphique''

Si les qualités de franchises comme The Legend of Heroes et Ys ne sont pas à remettre en question, il en est tout autre dès qu'on commence à parler technique et c'est lors d'une table ronde au PlayStation Festa de Séoul (le 9 mars) que le PDG de Falcom, Toshihiro Kondo, a souhaité évoquer ce maillon faible de la société.



« Nous sommes parfaitement conscients de nos faiblesses sur le plan graphique. Dans Trails of Cold Steel III, nous avons amélioré la qualité de nos modèles, et nous avons utilité de la motion-capture pour certaines choses dans Ys IX. Mais je souhaite toujours augmenter la qualité. Moi-même lorsque je regarde les autres jeux, c'est d'abord les graphismes et les illustrations qui attirent mon attention. C'est pourquoi je veux prendre tout cela comme un défi pour l'avenir. »



« Cependant, je tiens à rendre honneur à nos employés qui ne se relâchent pas. Trails of the Cold Steel s'est conclu avec un quatrième épisode, mais ils ont créé quatre jeux en cinq ans. Il n'y a pratiquement plus de société japonaise qui peut publier des RPG de 50 à 80h avec ce rythme. Par exemple, si nous utilisions des cinématiques en images de synthèse, nous obtiendrons évidemment une bien meilleure qualité [pour la narration], mais sur 20h dans la série Trails, vous avez pas moins de 2h de cinématiques. Le personnel veut naturellement faire mieux sur le rendu mais compte tenu du rythme de production et de la volonté d'avancer rapidement dans la série, nous devons faire des compromis. Si nous travaillons en améliorant au maximum la qualité graphique, nous ne finirons probablement jamais le travail de notre vivant. »



On comprend donc qu'il y aura bien des améliorations sur la longueur, mais il ne faudra jamais s'attendre à du rendu de AAA façon Square Enix dans ses meilleures heures. Toshihiro Kondo veut proposer mieux, lasser et attrister d'entendre des critiques comme « C'est graphiquement minable ! », et promet que de nouveaux talent rejoignent actuellement Falcom.



« Les résultats vont progressivement apparaître, donc soyez patients. »



Dans le même temps, le PDG a déclaré qu'après Memories of Celceta, d'autres portages pourraient arriver sur PS4, et que le prochain Trails va être suffisamment ambitieux pour devoir prendre son temps, au point qu'il y a désormais deux équipes dédiées à cette licence.



Rappelons enfin qu'un RDV est pris pour le 24 mars, à la fois pour découvrir du gameplay sur Ys IX, mais également (et justement) avoir des nouvelles du futur de Trails.



(Source : Gematsu)