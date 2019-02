Sony Interactive : après 18 mois au poste de PDG, John Kodera laisse sa place à Jim Ryan Sony Interactive : après 18 mois au poste de PDG, John Kodera laisse sa place à Jim Ryan

Nouvelle modification de taille dans l'organigramme de Sony Interactive Entertainment : 18 mois seulement après sa nomination au poste de PDG, John Kodera va finalement redescendre à la place de président adjoint, et surtout reprendre les commandes de sa spécialité : le PlayStation Network qui brasse de plus en plus d'argent avec les années.



18 mois qui n'auront pas vraiment permis à l'homme de se faire remarquer ou alors pas dans le bon sens du terme car si les résultats de Sony restent incroyablement bons dans le domaine JV, en plus de diverses sorties softwares de poids, cette période fut l'objet de nombreux couacs en terme d'images, entre l'affaire du total cross-play, l'extinction des projecteurs sur la scène indépendante, une conférence E3 2018 assez étrange (sans être mauvaise), un PlayStation Experience temporairement oublié mais aussi l'annonce de l'absence de Sony à l'E3 2019 (une première dans l'histoire du constructeur).



L'histoire ne dit évidemment pas si John Kodera est responsable même en partie de toutes ces décisions, ou s'il est tout simplement tombé au mauvais moment, mais reste que de toute façon, c'est l'endurant Jim Ryan qui après avoir grimpé les échelons pendant 25 ans se retrouve aujourd'hui sur le trône du secteur JV de Sony, avec déjà à l'horizon la prochaine grande étape dans la carrière du constructeur : la (très) probable révélation et sortie de la PlayStation 5 en 2020. Si du moins tout se passe comme prévu.