Microsoft : une année 2018 record pour la branche JV

Plus avare en données que d'autres, Microsoft atteste tout de même de très bons résultats dans sa branche jeux vidéo où, malgré la baisse de ventes pour la Xbox One (-19%), fin de génération oblige, les résultats sont eux à la hausse : pour toute l'année 2018, le CA global du JV a dépassé les 10 milliards d'euros (+23%), un record pour l'entreprise.



Si on ne connaît toujours pas le parc officiel de consoles, ni les performances du Xbox Game Pass, on note tout de même 64 millions de joueurs actifs (Gold & Silver), là encore un record pour Microsoft, tandis que tout ce qui tient au software, micro-paiement et services est également à la hausse, bien aidé par un certain jeu que Microsoft ne cite pas mais que tout le monde connaît (Fortnite).



Dans tous les cas, Microsoft continue de surnager dans le pognon car si en période de noël (octobre à décembre), le CA JV tournait à 3,69 milliards d'euros, l'entreprise dans sa totalité s'est propulsé à 28,3 milliards, en partie grâce à l'explosion du Cloud : la branche Azure indique des revenus en hausse de 76 %.