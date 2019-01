Resident Evil 2 : les skins PS1 confirmés [UPDATE : nouveau mode de jeu !]

Dans le cadre d'un Live pré-launch pour le remake de, les développeurs ont dévoilé une petite surprise qui fera plaisir aux nostalgiques : la présence en bonus des modèles PS1 pour Léon et Claire.On attend encore quelques précisions sur la façon de les récupérer en Europe mais quel que soit l'événement opté, ce sera ensuite gratuit pour tous dès le 22 mars.Ce même Live vient de confirmer l'arrivée après le lancement (et gratuitement) du modequi semble se rapprocher d'une sorte de rogue-like avec plusieurs personnages à sélectionner, des events aléatoires et la possibilité de dépenser des points dans des bonus de progression.Les persos confirmés pour ce mode (d'autres à venir) :- Leon- Claire- Ada- Sherry- Katherine (fille du maire)- Robert Kendo (souvenez-vous, l'armurerie au début)