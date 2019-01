God of War aurait pu avoir sa (grosse) extension God of War aurait pu avoir sa (grosse) extension

Petite anecdote concernant l'un des grands jeux de l'année 2018. Si God of War reste actuellement l'une des rares productions de la génération à n'avoir eu droit à aucun DLC (gratuit ou payant), les choses auraient pu être tout autre puisque Cory Barlog vient de déclarer lors du GameOverGreggy Show qu'il avait en tête une « idée vraiment amusante » concernant un contenu téléchargeable.



Mais comme pour le jeu de base, il faut croire que l'homme a vu les choses en grand, et même en beaucoup trop grand puisque l'idée s'est peu à peu transformer en quelque chose d'énorme jusqu'à atteindre un poids similaire à une extension comme The Last of Us : Left Behind, voir carrément un produit stand-alone comme Uncharted : The Lost Legacy.



« A juste titre, tout le monde m'a dit : ‘Mec, c'est complètement fou. Ce n'est pas un DLC, c'est beaucoup trop gros !' »



Barlog se cache en revanche de dire ce qui est advenu de ce projet, et on ignore donc si l'envie d'un futur stand-alone est maintenu, ou si les idées seront simplement ré-exploitées dans un plus lointain God of War 2.