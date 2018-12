Ys IX : Monstrum Nox se dévoile Ys IX : Monstrum Nox se dévoile

Après le très beau succès de Ys VIII : Lacrimosa of Dana, Falcom ne perd pas de temps et officialise aujourd'hui Ys IX : Monstrum Nox, d'ores et déjà prévu pour septembre 2019 au Japon, exclusivement sur PlayStation 4 (même s'il est tout à fait possible que des portages arrivent par la suite).



Cela peut sembler rapide mais pas tant que ça vu que le chantier du VIII est terminé depuis 2016 sur PS Vita, une partie de la team s'étant ensuite occupée du transfert vers la PS4 tandis que c'est NIS America qui a ensuite pris en charge les versions PC et Switch.



Le titre se déroulera cette fois à Balduck, avec selon les premiers visuels une ambiance vraisemblable plus sombre puisque l'on parle d'une « ville prison ». Toutes les qualités de la licence devraient être de retour, notamment sur la nervosité de l'action avec ajout de nouvelles compétences pour l'équipe (aussi bien pour les combats que l'exploration), tandis que l'apparente gestion d'une guilde devrait être le système qui remplacera le campement de Lacrimosa of Dana.



Bien qu'il s'agit d'une suite chronologique, on notera (pour l'heure) l'absence d'Adol au casting.