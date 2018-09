Catherine : Full Body signe pour la Saint Valentin Catherine : Full Body signe pour la Saint Valentin

Quoi de mieux que la Saint Valentin pour proposer un jeu sur l'adultère ? Probablement tout un tas de choses mais c'est en tout cas à cette date (le 14 février donc) que Atlus sortira Catherine : Full Body au Japon, uniquement sur PS4 & Vita, et sans que l'on sache encore quand l'occident l'accueillera.



Cette nouvelle version proposera on le rappelle une nouvelle demoiselle (Rin), des séquences inédites, de nouvelles fins à débloquer et l'ajout d'options de difficulté, dont une qui permettra de suivre tranquillement l'histoire sans devenir fou devant le moindre puzzle.