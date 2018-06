Chez Remedy, Alan Wake 2 reste encore à l'esprit Chez Remedy, Alan Wake 2 reste encore à l'esprit

Vous avez pu le remarquer la semaine dernière : Remedy a fait son retour sur la scène lors de la dernière conférence Sony en dévoilant Control, toute nouvelle IP pour le compte de 505 Games et qui sortira quelque part en 2019 sur PC, PlayStation 4 et Xbox One.



Peu après l'E3, DualShockers s'est permis d'interroger le directeur de projet Mikael Kasurinen pour essayer de comprendre où en est la franchise Alan Wake, dont un deuxième épisode était bien en préparation à une époque (aujourd'hui, allez savoir…) et que l'instant n'aurait pas été mal choisi pour la grande révélation attendue.



A cela, Kasurinen rappelle que, effectivement, Remedy possède aujourd'hui les droits sur Alan Wake et qu'il peut affirmer sans détour que la totalité du studio souhaite poursuivre cette série avec un nouveau jeu, sans pouvoir en dire plus pour le moment, ce qui peut autant signifier qu'il y a effectivement quelque chose en cours (et qu'il ne peut donc rien dire) ou tout simplement qu'on en est encore à l'étape du fantasme chez l'équipe finlandaise.



On croise donc les doigts pour « l'après Control », vous laissant si vous le souhaitez vous relancer dans l'aventure aussi bien sur PC que sur Xbox One via la rétrocompatibilité. Attention tout de même : si vous ne possédez pas un exemplaire numérique, il faudra obligatoirement vous tourner vers le marché physique dans les deux cas, Alan Wake ayant disparu des stores Steam et Xbox pour perte des droits musicaux (du David Bowie notamment).