Nomura l'assure : le chantier FFVII Remake progresse ''plus vite que prévu'' Nomura l'assure : le chantier FFVII Remake progresse ''plus vite que prévu''

Si on connaît l'essentiel de ce qu'il y a à savoir de Kingdom Hearts III avant sa sortie prévue le 29 janvier 2019, on ne peut pas dire que ce soit le cas d'un certain Final Fantasy VII Remake qui continue d'être incroyablement silencieux, au point d'avoir encore zappé le dernier E3.



Dans le cadre de l'interview accordée à Famitsu, Nomura a bien voulu lâcher quelques informations sur l'avancée du projet afin de satisfaire le peuple :



- Le développement se passe bien, et même très bien puisque les choses avancent apparemment « plus vite que prévu » (on rappelle que le jeu a été annoncé en 2015).

- Pour répondre à quelques inquiétudes, Nomura signale que la direction globale n'a pas été modifiée suite au choix d'un développement 100 % internet (CyberConnect2 était de base impliqué).

- L'équipe est actuellement en train d'établir le moment où sera communiqué le prochain communiqué de presse (on croise donc les doigts pour le TGS).



- Seul point à retenir concernant le jeu lui-même : le scénario s'attardera davantage sur la psychologie des différents personnages, particulièrement les membres d'Avalanche.



C'est tout.