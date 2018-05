Charts US (avril) : la PlayStation 4 et God of War ramassent les records Charts US (avril) : la PlayStation 4 et God of War ramassent les records

L'institut NPD vient de rendre son rapport concernant les charts US du mois dernier, avril donc, avec un marché à la hausse sur tous les points, majoritairement grâce à Sony qui vient encore de s'octroyer tout un tas de records.





Coté hardware



1) PlayStation 4 : environ 325.000

2) Nintendo Switch : environ 170.000

3) Xbox One : environ 134.000

4) Nintendo 3DS : environ 70.000



- Record pour la PS4 : jamais une console ne s'était aussi bien vendue aux USA pour un mois d'avril (référencement effectué à partir de 1995). La détentrice du titre était jusque là la Wii (en 2009)/

- A titre individuel, le pack Switch Rouge/Bleu est premier. En revanche, le pack PS4 Pro God of War est celui qui a rapporté le plus d'argent.

- La manette PS4 classique (noire) est l'accessoire qui a rapporté le plus d'argent. Depuis 1995.

- Les ventes de casque sont en hausse de 89 % par rapport à l'année dernière. Le casque Xbox One Ear Force Stealth 600 (Turtle Beach) est la meilleure vente de l'année dans cette catégorie.





Coté software



- En terme de revenus, God of War est le jeu qui a généré le plus d'argent dans toute l'histoire de Sony, pour une exclusivité PlayStation. Il fait même mieux que GTA San Andreas en 2004 (PS2).

- Encore un record : jamais une console, la PS4 en l'occurrence, n'a généré autant d'argent en avril uniquement grâce au software (la 360 détenait le record depuis 2008).



1. God of War

2. Far Cry 5

3. MLB 18 : The Show

4. Nintendo Labo Variety

5. Donkey Kong Country : Tropical Freeze

6. Mario Kart 8 Deluxe

7. Grand Theft Auto V

8. Call of Duty WWII

9. Super Mario Odyssey

10. NBA 2K18



11. Playerunknown's Battlegrounds

12. Ghost Recon : Wildlands

13. Zelda : Breath of the Wild

14. Monster Hunter World

15. Rainbow Six Siege

16. A Way Out

17. Yakuza 6

18. Sea of Thieves

19. Kirby Star Allies

20. FIFA 18





Top 10 de l'année 2018



1. Far Cry 5

2. Monster Hunter World

3. God of War

4. Call of Duty WWII

5. Dragon Ball FighterZ

6. GTA V

7. NBA 2K18

8. MLB 18 : The Show

9. PUBG

10. Mario Kart 8 Deluxe