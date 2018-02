Eurogamer : Metroid Prime 4 serait transféré chez Bandai Namco Japan Eurogamer : Metroid Prime 4 serait transféré chez Bandai Namco Japan

Eurogamer a mis à jour son rapport sur l'une des rumeurs du moment, en déclarant que la branche japonais de Bandai Namco travaille également sur Metroid Prime 4 et s'apprêterait à prendre la tête du développement (on ignore si des têtes pensantes de Nintendo sont impliquées, mais c'est hautement probable).



La filiale de Singapour, qui aurait donc bossé sur le projet durant un temps indéterminé, se concentrerait maintenant sur un autre jeu Switch, supposé être Ridge Racer 8 à en croire un certain profil LinkedIn.