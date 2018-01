God of War : nouvelles informations [UP] God of War : nouvelles informations [UP]

Comme prévu, Game Informer lâche des informations toutes fraîches sur le futur God of War et en attendant de nouvelles images et une date de sortie (toujours prévue pour ce début d'année), voici donc ce qui en sort.



Sur les combats



- Moins chaotique que par le passé et certains ennemis sont plus résistants que d'autres à telle ou telle capacité.

- L'utilisation de l'environnement prend de l'importance pour esquiver certains combats ou opter pour d'autres approches.

- Le bouclier sera là pour parer mais aussi utilisable comme arme de mêlée.

- Arteus (fils de Kratos) servira de soutien au combat et pourra même lancer des attaques sous vos ordres (en appuyant sur carré).

- Arteus pourra également lancer des flèches sur les ennemis pour les étourdir (ça ne marchera pas avec tous).

- La compétence Spartan Rage sera toujours au programme pour ici dégommer les ennemis avec ses poings.

- On ne pourra plus sauter ni nager (Kratos et son fils utiliseront des embarcations pour naviguer sur l'eau).



Sur la montée en puissance



- Possibilité d'améliorer armures, armes et compétences.

- Système de craft, notamment pour les armures.

- Arteus pourra également avoir de nouveaux équipements.

- La fameuse hache de Kratos pourra être équipé de runes.

- Il y aura d'autres armes mais le combo hache/bouclier restera la base, à l'instar des lames de la trilogie initiale.



UPDATE

- Quatre visuels tirés du magazine numérique.