Playground : des noms pour le nouveau studio

Nous avons appris hier que le fameux nouveau projet du studio Playground Games (Forza Horizon) était un RPG AAA en monde ouvert. Ce chantier sera assuré par une seconde équipe qui atteindra avec le temps la même taille que la première (soit environ 200 employés), et GamesIndustry nous rapporte aujourd'hui quelques uns des éléments qui la composeront.



Outre le directeur artistique de Hitman, on apprend donc que le projet sera dirigé par Sean Eyestone, le producteur de Star Wars Battlefront II qui a également travaillé avec Kojima par le passé (concepteur sur MGS4 et co-producteur sur MGSV). On trouve également les concepteurs Juan Fernandez di Simon (Hellblade, Rime) et Will Kennedy (GTA V).



Quelques beaux CV donc même si l'ensemble ne fait pas encore très « RPG » et il faudra de toute façon patienter encore un bon moment avant de voir la couleur de tout cela.



La première équipe devrait elle, aux dires du studio plus tôt cette année, rester sur Forza Horizon qui a ses chances d'accueillir un quatrième épisode l'année prochaine.