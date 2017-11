Plants VS Zombies 2 : EA aurait renvoyé son créateur pour avoir refusé le pay-to-win Plants VS Zombies 2 : EA aurait renvoyé son créateur pour avoir refusé le pay-to-win

Electronic Arts vit décidément une bien mauvaise année en terme d'image mais 2017 n'est pas terminé et une nouvelle cartouche vient frapper l'éditeur et ses pratiques.



L'équipe du podcast US BaerTaffy a invité dans son dernier numéro Edmund McMillen, créateur de la franchise Super Meat Boy. Revenant sur l'actualité du moment, ce dernier a évoqué son amitié avec George Fan, l'homme derrière la série Plants VS Zombies, viré par Electronic Arts durant le développement de Plants VS Zombies 2 sur mobiles.



Et la raison est donnée par McMillen : George Fan a été mis à la porte pour avoir refusé de transformer sa suite en vulgaire pay-to-win par une progression naturelle plus compliquée, afin de pousser au maximum les micro-transactions. Un départ important qui n'a d'ailleurs rien changé à cette nouvelle orientation souhaitée par Electronic Arts, qui a d'ailleurs valu une gronde des joueurs à sa sortie en 2013.