Dragon Quest XI : déjà 2 millions de ventes Dragon Quest XI : déjà 2 millions de ventes

Comme à chaque grand événement, et une semaine après Splatoon 2, Famitsu devance de nouveau Media Create en livrant cette fois les chiffres de ventes de Dragon Quest XI : Echoes of an Elusive Age qui a donc dépassé la barre des 2 millions en deux jours. Tranquille.



Nintendo 3DS :

- 126.790 consoles vendues

- 1.130.468 DQXI vendus



PlayStation 4 :

- 93.954 consoles vendues

- 950.338 DQXI vendus



Notons que si la totalité des bundles sont inclus (dont le double pack avec les deux versions), ce n'est pas le cas du dématérialisé, ce qui compense pour le face à face avec Dragon Quest IX (2,33 millions en deux jours).