Charts Japon : la Switch passe le demi-million

Voici le top des ventes japonaises (hardware) pour la période du 20 au 26 mars 2017, dont les chiffres ont été fournis par Media Create.Sans autre sortie que ce qu'elle a déjà accueilli au lancement, la Switch continue sa poussée avec 80.000 de plus au compteur pour dépasser le demi-million en un peu plus de trois semaines, lui permettant de devenir temporairement ou non la machine la plus vendue sur l'année, tout en creusant un peu plus l'écart avec les chiffres de la PS4 lors de son lancement en 2014 (440.000 sur le même laps de temps).Il faudra tout de même encore attendre de voir si Nintendo parvient à maintenir le hype jusqu'à fin avril, où la console prendra une grosse bouffée d'oxygène avec le lancement de