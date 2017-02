Crash Bandicoot N.Sane Trilogy : nouvelles images Crash Bandicoot N.Sane Trilogy : nouvelles images

Le magazine Game Informer n'avait pas que du Zelda dans sa manche puisque voici quelques images supplémentaires pour Crash Bandicoot N.Sane Trilogy, montrant plus précisément le nouveau rendu du deuxième épisode.



Rien de plus pour le moment, et on continue d'attendre la date de sortie pour ce petit trip nostalgique à venir exclusivement sur PlayStation 4.