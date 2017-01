Square Enix : une grosse annonce demain Square Enix : une grosse annonce demain

Alors qu'on attend la conférence Square Enix pour les 30 ans de Final Fantasy (le 31 janvier), l'éditeur nous réserve apparemment un gros truc cette semaine en nous donnant rendez-vous dès demain pour une annonce exceptionnelle.



Rien de plus dans les faits mais les regards avisés ont vite remarqué que Marvel s'est amusé (coïncidence ou pas) à poster à la même seconde un tweet donnant également RDV pour demain, précisant que l'annonce sera faite à 18h00.



On prend note, et on patiente.