Saga phare dedepuis plusieurs années,accueille sur PC et consoles son cinquième épisode destiné à nous redonner une pincée de MetroidVania sur un marché qui n’en manque plus, tout en tentant de faire oublier le quatrième qui n’a pas réussi à marquer les esprits en dépit d’unpleinement réussi. Et c’est donc passé une cinématique d’ouverture à pas chère débutant avec un gros plan sur la poitrine de l’héroïne que l’on retrouve cet univers pas bien difficile à comprendre même pour ceux qui vont débarquer :est ce que l’on appelle une « demi-génie », et c’est à l’occasion d’un festival que vous allez découvrir l’existence de quelques consœurs (seules les femmes peuvent être demi-génie)… qui vont évidemment se faire enlever, le sauvetage de chacune constituant une sorte de chapitre, ce qui permet de comprendre que les développeurs n’ont eu aucun mal à le sortir au préalable en format épisodique sur l’Apple Arcade.A ceux qui s’inquiéteraient de cela, on n’en retrouve pas trop les stigmates puisque la progression reste identique aux autres épisodes et à une bonne partie des jeux du même genre : un Hub central, des routes qui se dévoilent au fur et à mesure de la progression, un donjon (avec boss) pour libérer une demoiselle, l’acquisition d’un pouvoir qui va ouvrir d’autres voies et ainsi de suite. Bref vous connaissez la routine et c’est justement là le principal défaut de ce: c’est juste ultra classique. C’est assez mignon et jamais prise de tête, mais il n’y a quasiment rien pour le démarquer d’un autre jeu du genre, pas même les trois principales nouveautés que sont les transformations en divers animaux (pas vraiment inédit dans l’histoire du JV), quelques pouvoirs spéciaux en remuant du derrière et le fait de débloquer quelques compétences passives en les lootant au hasard sur des ennemis, principe déjà bien connu dans lesà ceci près qu’on n’est jamais réellement motivé au farm intensif dans un jeu où il n’y a pas de points d’expérience. Le reste, c’est repris des autres épisodes (les bestioles coeurs pour augmenter sa jauge, le magasin pour acheter des magies et du boost de puissance…), et à 29,99€ l’épisode, on se dit quand même quen’avait qu’en tête de corriger sa trajectoire après, quitte à prendre du retard face à la concurrence.