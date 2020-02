Space Channel 5 VR: Kinda Funky News Flash! sortira sur PlayStation VR le 25 février en Amérique et le 26 février en Europe, en Océanie et au Japon, a annoncé le développeur Grounding, Inc. Une date de sortie pour les versions HTC Vive, SteamVR et Oculus Quest n'a pas été annoncée .

Pour un prix de 39€99.

Petit aperçu du jeu via le site officiel: