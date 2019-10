World of Gaming





Annoncé en fin 2016, Project Re Fantasy aura été silencieux pendant un très, très long moment. On reste toujours avec Game Informer qui propose une interview de Shigenori Soejima, le character designer de la série Persona ainsi que du fameux Project Re Fantasy de Atlus' Studio Zero. Voici ce qu'il en ressort :

« Project Re Fantasy est complètement différent de ce sur quoi j'ai pu travailler précédemment. J'ai toujours aimé la fantasy, mais une fois que j'ai commencé à travailler dessus, je me suis dit "eh bien, en quoi consiste exactement la fantasy et comment pouvons-nous mettre en place un jeu de fantasy intéressant ? Que pouvons-nous apporter à ce genre ?" Et c'est ainsi que beaucoup d'essais et d'erreurs ont eu lieues, ainsi qu'une réflexion sur le genre en question et comment créer le design du jeu.



J'ai l'impression que nous sommes enfin à un stage où nous avons une direction et allons de l'avant. Espérons que nous aurons quelque chose à montrer à tout le monde dans un avenir proche. Nous créons quelque chose qui nécessite un design unique. C'est une chose que les fans doivent attendre avec impatience. »

Il s'exprime sur la difficulté d'apporter de nouvelles choses d'un jeu déjà adoré par les fans. Leur but est en quelque sorte de rendre les personnages uniques et différents de ce que pourraient être les archétypes de caractères standard. Mais avec Kasumi, ils voulaient simplement aller vers ce type d'héroïne.



En Décembre 2018, lors de différentes interviews, le producteur créatif et directeur du jeu, Katsura Hashino, teasait un potentiel annonce du Project Re Fantasy en 2019. Il a également indiqué le studio partagerait plus d'information sur le titre après la sortie de Catherine : Full Body, le 14 février dernier au Japon.







- Producer / Director :



Katsura Hashino (Studio Zero) [Shin Megami Tensei: Nocturne, Persona 3, Persona 4, Persona 5, et autre]



- Character Designer :



Shigenori Soejima (Atlus Artwork Team) [Persona 3, Persona 4, Persona 5, Catherine, and more]



- Sound Composer :



Shoji Meguro (Atlus Sound Team) [Shin Megami Tensei: Nocturne, Persona 3, Persona 4, Persona 5, et autre]



Je fais de mon mieux pour commencer à créer une musique que je n'avais jamais créée auparavant, et je suis enthousiasmé par cette nouvelle aventure alors que je réfléchis au défi de réviser mon travail depuis le début.







- Scenario & Planning :



Yuichiro Tanaka (scenario planner) [Persona 3, Persona 3 FES, Persona 4, Persona 5, et autre]



Azusa Kido (scenario & system planner) [Shin Megami Tensei: Nocturne, Persona 3, Persona 4, Persona 5, et autre]



Atsushi Watanabe (system planner) [Persona 3, Persona 4, Persona 5]



Kenichi Gotoh (system planner) [Shin Megami Tensei: Devil Summoner: Raidou Kuzunoha series, Persona 4 Golden, Persona 5, et autre]



- Programmers :



Yujiro Kosaka [Persona 2: Innocent Sin, Persona 2: Eternal Punishment, Persona 3, Persona 4, Persona 5, et autre]



Toshiyuki Niida [Shin Megami Tensei: Nocturne, Persona 3, Persona 4, Persona 5, et autre]



Hirotaka Mizuno [Shin Megami Tensei: Devil Summoner 2: Raidou Kuzunoha vs. King Abaddon, Persona Q: Shadow of the Labyrinth, Persona 5]



- Designers :



Yaushiro Akimoto [Catherine, Persona 5]



Hiroki Fujioka [Etrian Odyssey IV: Legends of the Titan, Persona Q: Shadow of the Labyrinth, Persona 5]



- Project Manager :



Akiyasu Yamamoto [Shin Megami Tensei: Devil Summoner: Raidou Kuzunoha series, Shin Megami Tensei: Strange Journey, Persona 3 Portable, Persona 4 Golden, et autre]

Il ne nous reste plus qu'à patienter.