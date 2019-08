Huit Jours nous séparent de la sortie de Gears 5 et The Coalition nous fait le plaisir de nous faire découvrir les différentes maps de lancement pour les modes multi et Escape



Dans Gears 5, The Coalition a entrepris de construire la gamme la plus variée de cartes d'arène pour le multijoueur et Horde à ce jour, avec un accent accru sur les éléments dynamiques qui pimentent le champ de bataille.



Pour le mode escape il y aura 4 ruches disponibles au lancement, les nouvelles ruches tombant pratiquement CHAQUE SEMAINE avec de nouvelles récompenses à réclamer. Au lancement, il y aura 11 cartes (7 en Multijoueur et 4 en Escape) et aussi plus de 50 tuiles disponibles dès le premier jour pour être utilisées dans Map Builder.



En plus des nouvelles cartes et tuiles multijoueurs gratuites publiées dans chaque mode (plus d'informations à ce sujet bientôt), l'éditeur de map sera également mis à jour.









Les maps Multijoueur

Asylum , Bunker , District, Exhibit, Icebound, Training Ground, Vasgar

Les maps Escape

The Descent, The Mines, The Guantlet, The Hives

Gears 5 sera disponible à partir du 10 septembre dans son édition standard et avec le Xbox Game Pass, les détenteurs de l'édition Ultimate et l'abonnement à Xbox Game Pass Ultimate, seront en mesure d'accéder au jeu à partir du 6 septembre.