Bienvenue dans le Quoi de neuf ? de la semaine ! Tous les jeudis, nous sommes ici pour vous apporter les dernières et les meilleures nouvelles, le contenu de la communauté et plus encore du Gearsuniverse.



Voici ce qui se passe cette semaine sur Gears :

Nouvelle alerte Gear Pack : Les Theron arriveront ce vendredi

Relevez ces défis ! La saison 6 arrive dans moins d'un mois

Gnashers Only KOTH (y compris 50% de bonus XP) et Horde Mania



HOSTILE !!!

Entendez à nouveau "Hostiles !" dans le vent avec l'un des ennemis les plus populaires de l'histoire de Gears - le Theron Guard !



Ce pack d'équipement sur le thème de Theron est emballé avec trois superbes variantes de Theron - le Theron Guard classique, le Theron Guard sans casque et le Savage Theron - et un jeu de peau d'arme sur le thème de Savage Theron.



Obtenez votre Theron à partir du vendredi 18 janvier au jeudi 24 janvier, disponible dans les versions 400 et 2000 Credit Gear Pack. Comme pour tous nos packs récents, chaque jeu de peau de personnage et d'arme inclus dans le Gear Pack est également disponible à l'achat direct individuel !







Fin de la saison 6

La saison 6 approche à grands pas à la mi-février, ce qui signifie qu'il ne reste plus beaucoup de temps pour ramasser vos personnages de la saison 5 et l'équipement classique Golden Gear. Voici un rappel de ce que vous devrez accomplir d'ici le 12 février afin de sécuriser vos personnages adorables (et vos droits de vantardise bien sûr) :



Du Golden Gear classique : Gagnez 150 000 points en public contre 150 000 en public.



Emerald Gear : Obtenez 9000 victoires et/ou défaites dans Public Versus



Diamond Gear : Obtenez 3 Placements de Diamants et gagnez l'équipement Emeraude



N'oubliez pas de réclamer votre récompense une fois que vous aurez terminé votre défi. Les défis peuvent également être suivis dans le Guide Xbox dans votre liste de réalisations Gears 4.



XP X2

Nous avons regardé les chiffres et il semble que BEAUCOUP d'entre vous êtes en train d'aimer le bonus de 50% de bonus XP en Gnashers Only KOTH et Horde Mania !



Les deux événements auront lieu pendant encore quelques semaines. Vous trouverez d'autres nouvelles sur nos prochains événements dans le prochain numéro de Quoi de neuf de la semaine prochaine.



A jeudi Prochain