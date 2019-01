Avis







ici-même

cette croûte

objectivement subjectif







Vous allez en prendre plein les mirettes : variété et finesse sont au programme.

Un héros protéiforme :





Vous entendrez le cochon, le serpent et la grenouille chanter…

Votre héros va vite subir une malédiction le transformant donc en cochon. Vous pourrez sous cette forme utiliser différents objets (boule de feu, tornade, éclair…), dont il sera possible d’ augmenter le « stock » en farfouillant bien, ainsi que de retomber lourdement sur le sol pour activer divers mécanismes ou lutter contre les ennemis. Votre odorat vous permettra aussi de découvrir ce qui se cache derrière les nombreuses volutes de fumée que vous croiserez (plateformes, coffres, portes…). S’ensuivra la transformation serpent, vous permettant de cracher du poison (certains ennemis ne pourront être annihilés que par ce moyen), de ramper sur certaines surfaces (y compris verticales) et de vous glisser dans les passages les plus étroits, avec à terme la possibilité de briser les petites roches vous barrant parfois le passage. La grenouille vous permettra de nager sous l’eau tant que vous le souhaitez sans préoccupation de votre niveau d’oxygène et sa longue langue vous sera bien utile pour activer certains mécanismes ou gober certains ennemis. Le lion sera quant à lui capable de se ruer horizontalement ou verticalement et d’exploser un certain type de roches. Dernière transformation, le dragon vous permettra de voler et pourra, comme il se doit, cracher des boules de feu. Deux capacités qui seront mises à profit dans de courtes mais intéressantes séances de shoot’em up.

Elément primordial, à ne jamais oublier tant le jeu et ses énigmes en profiteront, vous pourrez à tout moment choisir votre forme. Et ne pensez pas qu’une transformation acquise en début de jeu ne trouvera pas d’utilité tout au long de l’aventure…



Que faire de tout ce pognon ?

Ca va casta(g)ner !!





Avant de se dévoiler, les boss se feront menaçants en contrejour.

Les chiens ne font pas des chats et si Game Atelier a réussi à se renouveler constamment durant la vingtaine d’heures que vous prendra l’aventure, les affrontements contre les boss sont du même tonneau et ne réutiliseront jamais les mêmes recettes, avec des affrontements ressemblant parfois plus à des puzzles qu’à des combats.





Emplissant souvent une bonne partie de l’écran, avec des comportements toujours nets et compris par le joueur après un premier tour d’observation, ils sont le point d’orgue des niveaux traversés, barrant l’accès aux raccourcis vers le village, et se montreront de plus en plus originaux au fur et à mesure que l’aventure progresse. Dommage qu’on ne puisse les ré-affronter par la suite tant leurs combats sont plaisants.

Monster Boy et le Royaume Maudit est une pépite, bichonnée avec une attention et une minutie d’experts. Se renouvelant constamment, abusant rarement de la patience du joueur, la diversité de son level-design et gameplay le place dans le haut du panier des Metroidvania, secteur encombré si il en est. Les formes que peut adopter votre héros sont utilisées sous toutes leurs coutures et servent cette surabondance de situations, en vous demandant de toujours utiliser votre cerveau et leurs capacités avec la linéarité remisée au placard. Les graphismes sont à l’image de cette richesse et chaque écran sera unique, avec une finesse dans la colorimétrie qui ferait oublier le pixel-art traditionnel des indés même à ses plus farouches partisans. Un gros 8/10, à la limite du 9 pour les fans. Si si si, c’est si bon que ça.



Contrairement au héros de leur titre, les devs ont su éviter les pièges et s’en sortent avec bien plus que les honneurs

Les points “pas assez cher mon fils” :

- DA et renouvellement des environnements soignés

- Des énigmes et secrets de partout, incessants et inventifs…

- … avec un level-design de haute-voltige…

- … qui utilise pleinement les différentes formes du héros…

- … pour un sentiment de découverte permanent et croissant…

- … et un joueur admiratif du travail accompli au final



Les points “40 balles en démat’ OMG” :

- Des pics de difficultés bien mal équilibrés

- Certaines énigmes tarabiscotées

- Un peu trop de farming pour les « complétionnistes »

Captures faites sur Switch (en 720p donc).