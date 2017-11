Shining

Ce Remaster sortira le 29 mars au Japon, exclusivement sur PS4 !



C'est l'annonce surprise du jour, vu qu'on avait plus entendu parler du jeu depuis sa sortie Japonaise sur sur PlayStation 3 en décembre 2014. En effet, le dernier numéro du Weekly Famitsu vient de révéler un certain Shining Resonance Refrain . Le jeu sortira le 29 mars 2018 au Japon sur PlayStation 4 et sortira dans une version standard, mais également via une édition limitée nommée "Premium Fan Box", ce qui garantit au moins la présence d'une jolie figurine dans cette édition.







Cette nouvelle version de Shining Resonance Refrain , toujours développé par Media Vision pour le compte de Sega est un Remaster de Shining Resonance , qui fut sorti en décembre 2014 au Japon sur PlayStation 3. Cette nouvelle version contiendra de nouveaux élément et des graphismes améliorés pour sa sortie sur PlayStation 4. Enfin, le magazine Weekly Famitsu mentionne de nouveaux éléments de jeu, ce qui inclut le fameux "Mode Refrain" et un "Mode IF" pour l'histoire.



