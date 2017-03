Actu’Xpress c’est votre condensé d’infos Xbox, tous les vendredis. Le Récap de la semaine c'est maintenant :

Semaine 09

du 24 au 03 mars 2017

L'Actu Quotidienne

Minecraft

Minecraft vient d’atteindre les 122 millions d’exemplaires (pour info le titre était à 100 millions d’exemplaire en juin 2016)



C’est le 2ème jeu le plus vendu de tous les temps (derrière Tetris). 55 millions de joueurs mensuels font de Minecraft un bulldozer. Pour finir, sachez que le titre cubique vient d’atteindre les 20 millions d’exemplaires sur Xbox 360, ce qui en fait le plus gros succès de la console.





Halo Wars 2

Halo Wars 2 qui semble trouver son public en Angleterre, se voit attribuer une démo sur Xbox One de 13.85Go.



La première mission de la campagne et le mode multijoueur Blitz sont au programme ! Une démo Windows 10 devrait arriver sous peu.







Rétrocompatibilité

Dead Rising 2 : Case Zero et Dead Rising 2 : Case West sont désormais rétrocompatibles sans oublier Cars 2 !





Project Scorpio

Les dernières rumeurs concernant les spec du projet Scorpio [à prendre avec des pincettes] font état de 12Go de RAM GDDR5 (12 puces de 1Go). La bande passante serait à 336.5Go/s.







Killer Instinct

Killer Instinct proposera ce mois-ci un nouveau personnage remixé. Si Kilgore était une réinterprétation de Fulgore, Shin Hisako viendra revisitée Hisako.









Xbox Game Pass

Microsoft vient d’annoncer un nouveau service de location de jeux. Nommé Xbox Game Pass, il offrira une centaine de jeux à télécharger pour 9.99€ par mois.



Chaque mois, certains titres céderont leurs places à d’autres. Si un jeu n’est plus dispo et que vous souhaitez continuer l’aventure, un rabais de 20% sera appliqué au prix du jeu ainsi que de 10% sur tous les contenus additionnels rattachés.







Xbox live Creators Program

Outre le Xbox Game Pass, Microsoft a profité de la GDC pour annoncer son Xbox Live Creators Program.



Au menu, la possibilité pour les développeurs de proposer très rapidement leur jeu sur le Xbox live sur Xbox One et Windows 10. De l'auto-édition en somme.



Les outils quotidiens sont toujours de la partie pour créer des jeux Universal Windows Plateform (UWP).

Pas besoin de kit de développement à proprement parlé car, pour rappel, chaque Xbox One peut se transformer en console de développement.

Pour les créateurs qui veulent d’avantages d’options liées au Xbox live, pour ceux qui veulent un support marketing, une meilleure visibilité… il faudra souscrire au programme ID@Xbox .



Ainsi, une nouvelle section va bientôt apparaître sur les stores de la Xbox One et de Windows 10. Une section ou les jeux des créateurs seront regroupés. Un peu isolés des jeux de ceux qui ont suivi le « chemin classique » mais en même temps cela devrait donner une exposition toute particulière à ses jeux.









Games with Gold

Layers of Fear et Borderlands 2 sont maintenant disponibles gratuitement.







Voodoo Vince

La date de sortie de Voodoo Vince Remastered sera connue de tous la semaine prochaine !









State of Decay 2

Chaque semaine marque l'arrivée d'un nouvel artwork pour SoD2 et ce jusqu'au 11 juin. L’équipe derrière le titre y fera une présentation complète pendant la conférence Xbox avec une date de sortie pour cette année.





La minute Phil…good.







Phil Spencer (ou d'autres pontes Xbox d'ailleurs) continuent de répondre régulièrement aux joueurs sur Twitter, voici donc le récap de ce que le Monsieur (et son équipe) ont pu écrire d'intéressant cette semaine :



(nb : Cette fois c’est IGN et non Twitter qui a principalement permis à Phil Spencer de s’exprimer ; voici en quelques points les choses à retenir) :

La conférence a changé de date et d'heure selon lui pour avoir une meilleure visibilité (Dimanche à 14h aux Etat-Unis et 23h en France contrairement au lundi matin à 9h00 labas et 18h30 chez nous) que ce soit dans le visionnage de la conférence et pour le flux d'informations.

Le Projet Scorpio se porte très bien selon lui, puisque la console est en avance dans son développement. Le processeur a été reçu en octobre et une version alpha de la console en Novembre qui a permis à l’équipe de travailler directement.

D’après lui il y aura beaucoup trop à dire lors de la conférence E3. Il aimerait que celle-ci soit focalisée sur les jeux, d'où le fait qu'il soit possible que la Xbox Scorpio soit dévoilée avant la conférence.

Il s'est déplacé récemment au Japon et d'après lui la console intéresse beaucoup les développeurs japonais.

La console aura un design plus "Premium" que la Xbox One et la Xbox One S.

Le choix sera laissé aux développeurs en ce qui concerne la puissance. Mais selon lui la console permettra une amélioration très nette même sur une TV 1080p.

Il désire que les joueurs voient directement à l’écran la différence de puissance qui séparera la Xbox Scorpio des autres console du marché. Incluant évidemment les consoles concurrentes. C'est sur quoi ils mettront l'accent dès la présentation de la console, tout en ajoutant que la console est destinée au "Core Gamers" et aura donc un prix Premium.

Selon lui, il est possible qu'un nouveau jeu AAA non annoncé accompagne la sortie de la console en fin d'année. (on pense à Forza Motorsport 7)

Avant de voir la réalité virtuelle débarquer sur consoles Xbox (incluant Xbox One et Project Scorpio), Phil S. souhaite que la chose se perfectionne sur Windows 10 afin d’éviter les expériences trop "expérimentales" ou qui ne se résument qu’a un gimmick.

Y’a un-t-il un avenir pour une console Xbox en mode Nintendo Switch ? Phil Spencer reste attentif sur cette question.

La question des studios first party a été évoquée. Les fermetures de studios, les projets annulés… Phil Spencer estime qu’il est en mesure de se développer à nouveau, de créer de nouvelles entités qui se concentreront sur les projets intéressants et mature. Cette nouvelle voie est possible car il a pu se débarrasser des projets qui ne fonctionnaient pas. Cela libère de facto des ressources pour investir dans des jeux significatifs.