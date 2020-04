Note Metacritic



Jeux video.com

Gears Tactics fait exactement ce que l'on attend de lui et le fait bien, très bien même.

God Is a Geek



Gears Tactics est parfois gros et effronté, mais il est aussi profond, intelligent et équilibré, avec tout le cœur et la passion que l'on attend d'un jeu Gears.



IGN



Gears se plonge dans le genre de la stratégie au tour par tour avec un jeu extrêmement fidèle à la saga principale, un tir amusant qui conserve l'essence de ce qui a été joué à la troisième personne, mais quelque peu répétitif après quelques heures.



Daily star



Gears Tactics est une nouvelle version courageuse du genre de la stratégie au tour par tour, exécutée à la perfection. La liberté et l'action rapide qu'elle procure sont une bouffée d'air frais, et elle cloue tant de mécaniques qui, espérons-le, deviendront des éléments de base du genre. Mais j'en voulais plus, ce qui d'un côté est un éloge élogieux pour le gameplay captivant et engageant, mais c'était aussi un peu décevant quand la fin est arrivée si vite. Pourtant, Gears Tactics fait exploser sa concurrence en termes d'excitation instantanée et de qualité de production.



Destructoid



Mais toutes mes querelles sont à la périphérie de Gears Tactics. Le noyau - se rendre sur le champ de bataille et se débattre à chaque mouvement - est excellent. Il y a une expérience intelligente ici, une expérience qui se sent à la fois authentiquement Gears et tactique. C'est le meilleur résultat possible. Gears Tactics est un excellent jeu de Gears et un excellent jeu de tactique. Ces 90 % ne manquent pas.



JeuxActu



Gears tactics est une agréable surprise avec son gameplay bien adapté qui nous rappelle la série XCOM, et c'est une tradition qui vient sans aucun doute de la propriété intellectuelle de Gears of War.

Game Informer



Une mécanique intelligente, des batailles agressives et une narration serrée font de ce film un nouveau prétendant solide dans le genre, même si le rythme de la campagne manque parfois la cible.

PC Gamer



La structure de Gears Tactics ne pouvait pas tout à fait supporter les 25 heures environ qu'il m'a fallu pour mener à bien la campagne, mais je préfère jouer le combat dans une suite avec quelques systèmes stratégiques supplémentaires qui équilibrent la variété et le rythme, et je préfère honnêtement le jouer sur le XCOM, une recommandation que je ne m'attendais pas à faire.

PC Games



Gears Tactics propose de grands défis tactiques combinés à l'action brutale pour laquelle la série est connue. L'histoire de Gabe Diaz et de sa bande de Gears de fortune s'inscrit dans l'univers plus vaste de Gears of War. Mais le jeu manque d'une couche stratégique globale, qui donnerait aux missions secondaires forcées un but différent de celui d'étirer le temps de jeu global.