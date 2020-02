De la grande tour de l'horloge située au sommet de la gare de Ginza, qui domine l'horizon de la ville, au captivant théâtre impérial qui se dresse au cœur de Tokyo, Sakura Wars est un monde riche en inspirations historiques et enrichi par la fantastique technologie steampunk. L'ère Taisho représente une période de prospérité et d'optimisme pour le Japon, un croisement des cultures orientales et occidentales qui crée un cadre dynamique dans lequel on peut revêtir le manteau de Seijuro Kamiyama et ramener l'Imperial Combat Revue à la gloire !



Sakura Wars est un remake qui conserve de nombreux éléments qui ont fait le succès de cette série déterminante pour le genre au Japon, notamment une vision poétique, un casting solide et une histoire fascinante remplie d'intrigues, d'action et de romance. Notre dernière trailer met en avant ce portrait du Tokyo des années 1940 et présente votre mission, qui est de redonner du prestige à votre équipe et au théâtre.



Caractéristiques principales:



Interaction dramatique entre les personnages - Engagez-vous avec une distribution colorée grâce au système de dialogue dynamique LIPS où ce que vous dites et la façon dont vous le dites a un impact profond sur les relations en dehors et sur le champ de bataille.



Des gains de combat passionnants - Vos liens avec les membres de l'équipe se retrouvent dans le combat final de chaque épisode, qui présente des combats pleins d'action avec des méchas géants à vapeur.



Une production animé brillante - De superbes séquences animées, une bande-son luxuriante et des personnages conçus par des sommités de l'animation et du JRPG vous transporteront dans un Tokyo steampunk des années 1940.