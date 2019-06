Les héros

Professeur Magnolia

Sonya

Nabil

Tarak

Nous allons commencer par les personnagesMagnolia est la Professeure Pokémon de la région de Galar. Ses recherches portent principalement sur le phénomène Dynamax. Elle partage sa maison avec Sonya, à qui elle a confié une mission particulière...Sonya est la petite-fille de la Professeure Magnolia et l'amie d'enfance de Tarak. C'est une jeune chercheuse qui assiste sa grand-mère. Elle est très instruite et vous donnera des conseils utiles qui vous aideront pendant vos aventures !Nabil est le petit frère de Tarak et deviendra l'un de vos rivaux. Il est aussi votre voisin, ce qui vous amènera à commencer votre aventure ensemble. Son objectif est de devenir Maître, comme son frère.Tarak est le Maître de Galar actuel et n'a jamais été vaincu en combat Pokémon officiel. Sa personnalité et ses compétences incomparables l'ont rendu très populaire. Il mérite amplement son titre de « meilleur Dresseur de Galar » !