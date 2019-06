Tests

Un hack’n slash, ce n’est pas vraiment le genre le plus compliqué à produire dès le moment où l’équipe a un peu de talent mais on ne peut pourtant pas dire qu’on a croulé un jour ou l’autre sous une vague de nouveaux représentants. Comme si la plupart avait peur de se confronter à la référence Diablo-esque, ou peut-être tout simplement parce que ce n’est pas un style qui se vend en masse. Bref,etont profité d’un certain vide pour placer, nouvelle adaptation de la fameuse franchise, signifiant dans les grandes lignes qu’il y a plein de clins d’œil mais si vous n’y connaissez rien, ce n’est pas grave puisque le scénario n’a pas grand intérêt et que vous pouvez vous lancer en prenant juste en compte que vous allez au départ taper des monstres méchants et puissants, puis plus tard des monstres très méchants et très puissants. C’est validé.Donc si vous avez déjà joué àsur consoles ou à tout autre jeu du genre un minimum potable, la prise en main ne vous posera absolument aucun problème à la manette, aussi bien pour le jeu que les menus, et même chose pour la progression où l’on partira dans différents niveaux pour déboîter des masses de streums pas contents seul ou en coopération (jusqu’à quatre aussi bien en local qu’en ligne), en amassant sur le chemin de l’or, des joyaux et surtout une brouette d’équipement de plus en plus intéressant, avec toujours le principe de set complet qui vous octroie des bonus. La routine. Il faudra juste au préalable choisir votre classe parmi quatre, chacune n’entendant pas réinventer la roue : un soldat humain, un archer elfe, un guerrier nain et un mage haut-elfe.Ne cachons pas que les premières heures, le jeu se montre d’une banalité affligeante avec comme seul point de repère (outre l’équipement) son expérience pour obtenir des niveaux, chacun offrant une compétence active ou passive (voir une amélioration d’une déjà possédée). Au départ, c’est d’ailleurs assez simple puisqu’on équipe tout nouvel acquis mais petit à petit, des choix seront à faire, déjà parce que vous avez un nombre limité de compétences à porter, mais aussi parce que chacune réclame des points et que vous n’en avez jamais autant que souhaité, bien que le compteur grimpe assez vite avec les niveaux, les récompenses de mission, et parfois certaines pièces d’équipement.Il faut donc attendre une poignée d’heures pour que le jeu commence vraiment à décoller, et pas seulement grâce à des compétences de plus en plus puissantes, mais par l’arrivée de nouvelles fonctionnalités, dont l’une que l’on passera rapidement : une sorte de marchand qui récupère votre matos inutile en échange de bonus, et seul moyen de vous en débarrasser car non, le jeu ne propose aucune vente/achat d’équipement (même si ce n’est pas si choquant au final). Non, le plus intéressant sera l’arrivée de l’arbre des dieux, propre à chaque classe, et cette fois totalement libre dans la progression où, sous réserve de posséder ce qu’il faut (points de divinité, joyaux et argent), vous obtiendrez des boosts de specs ainsi que des compétences spéciales. Il faut juste analyser le bon chemin à prendre, du genre opter pour plusieurs compétences, ou une seule mais à un niveau très élevé.Le jeu est agréable à parcourir, surtout quand on commence à avoir des mecs bien nerveux et on aime ce principe d’esquiver des petits groupes qui nous poursuivent, puis un autre et ainsi de suite, jusqu’à s’arrêter et se retourner contre la horde afin de déclencher l’apocalypse (ou crever, même si l’on peut respawn contre de l’argent ou des joyaux, hors boss). C’est nerveux, c’est suffisamment chronophage, mais c’est quand même assez simpliste au regard de la concurrence. Il suffit d’ailleurs de voir comment tourne la progression : quatre actes, un minuscule hub à chaque fois (le même dans l’acte 1 & 4 d’ailleurs) qui mène à 2 ou 3 niveaux ultra linéaires à faire en boucle selon les missions principales (pas de quêtes secondaires), et c’est tout. Heureusement, vu le genre, le premier rush n’est limite qu’un entraînement et le véritable intérêt pour le loot se situera après, entre les difficultés supérieures, le boss rush, les défis spéciaux et l’ouverture des niveaux générés aléatoirementOn s’y plaît quand même et on aime y revenir, surtout en coopération, mais comme on a déjà dit je ne sais combien de fois, qu’importe qu’un jeu soit un AA ou un AAA dès le moment où l’on y trouve de l’intérêt, juste qu’il serait agréable que le prix de vente soit en certaine adéquation avec le budget. Et, malgré ses allures de « petit», ça restera quand même 60 balles et avec un suivi minime annoncé : nouveaux modes de difficulté, rehausse du level max, encore du loot et un mode « mort permanente ». Donc triste de voir que malgré le prix, c’est dans un Season Pass à 20 balles que se situera à l’avenir le plus intéressant, dont un deuxième arbre des dieux (erf) et surtout une véritable extension (erf).