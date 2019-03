Au sommaire de l’actualité de Gears Of War 4 pour cette semaine :

Le défi de la RAAM dorée se poursuit

Liste de lecture 4XP suivante en vedette et le 2v2 Gnasher

Stay Frosty continue jusqu'au lundi 8 avril

Nous changeons la cadence des sorties des articles Quoi de neuf cette semaine ?

RAAM Challenge

Le Gilded RAAM Challenge est en cours depuis un peu plus d'une semaine maintenant et nous voyons déjà certains des Gears les plus hardcore qui ont deja ramasser leur Gilded RAAM . Si vous l'avez déjà fait, nous vous saluons. Si vous êtes toujours sur la route, il vous reste des mois de temps.

Stay Frosty

Tu t'es bien amusé sur Stay Frosty ?



La playlist sera là jusqu'au lundi 8 avril pour votre plus grand plaisir au combat à distance.



Playlist Vedette

4XP est de retour après notre grand week-end 5XP, la playlist de la semaine prochaine n'est autre que 2v2 Gnashers ! Appelez un ami et partagez l'amour de l'4XP de ce lundi jusqu'au lundi 8 avril.



ESPORT

Cette semaine à Esports a été marquée par une soirée de combat Gears Fight Night, qui a mis en vedette des matchs européens et nord-américains, la finale de NA 2K de cette semaine, le repêchage des étoiles et l'annonce du processus de sélection pour les Season Awards de la Saison 2.



Après deux ou trois matchs , qui ont vu Cyclone (EU) déchirer Cashout (EU) et Mazer Gaming (NA) démanteler Orlando Reapers (NA) ; OpTic Gaming, tête de série, a affronté Rise Nation dans un des meilleurs matchs que nous ayons vu cette saison dans Gears Fight Night. Bien qu'il soit tombé tôt, Rise, qui s'est progressivement imposé comme l'un des meilleurs compétiteurs depuis sa deuxième place au Gears Pro Circuit Columbus Charity Invitational en novembre, a réussi à revenir en force pour forcer une 13e et dernière ronde sur la première carte de la série. Comme le reste de la première période, la finale s'est déroulée en va-et-vient, avec un score de 209-209. Après un moment de suspense qui ressemblait à une éternité, le score final est apparu, au grand désarroi des fans de Rise Nation.



L'action ne s'est pas relâchée sur la deuxième carte, les équipes les plus puissantes s'affrontant à la mi-temps de la remise à zéro, à égalité 3:3. Malheureusement pour Rise, cependant, Optic a donné le coup d'envoi de la seconde mi-temps à tous les coups, prenant les deux premières manches pour prendre un avantage que Rise ne serait jamais capable de récupérer en route vers une victoire 7-5 sur la carte deux et un autre titre NA 2K encore.



Les matchs étant terminés, il était temps pour le repêchage des Gears Fight Night All-Stars. Contrairement à la saison 1, où 4 joueurs jouaient le rôle de capitaine et choisissaient les équipes, cette fois-ci, la sélection a été faite par 4 de vos lanceurs/analystes préférés de Gears. Les règles étaient simples. Les prénoms ont été tirés au sort pour déterminer le projet d'ordre, puis la cueillette a commencé. Après le premier tour, l'ordre était inversé, de sorte que la personne qui avait choisi en dernier au tour 1 devait choisir en premier au tour 2, puis inverser à chaque tour par la suite. Le pool de joueurs comprenait les listes des meilleures équipes du circuit, ainsi que 4 joueurs votés par vous, les fans. Chaque équipe devait avoir au moins 3 joueurs NA, 1 joueur LATAM ou EU et 1 joueur fan-voté, et aucune équipe ne pouvait avoir deux membres de la même équipe (ex. une équipe ne pouvait avoir deux membres d'OpTic Gaming). Après un repêchage très divertissant, les 4 équipes d'étoiles ont été formées .



La semaine prochaine, l'action débutera officiellement avec la première série de matchs du tournoi . Après que chaque équipe a affronté les autres équipes une fois au cours des deux semaines suivantes, les deux meilleures équipes s'affrontent la semaine suivante pour voir qui rentre à la maison avec l'argent, et quel lanceur va à Boston avec le droit de se vanter..

Les articles Quoi de neuf ? désormais tout les 15 Jours

Avant de conclure cette semaine, nous voulions vous donner un aperçu de l'avenir des articles Quoi de neuf ? Nous aimons vous apporter toutes les dernières nouvelles chaque semaine, mais nous voulons aussi nous assurer que What's Up vaut toujours votre temps.



Comme aucune nouvelle baisse de contenu ou mise à jour majeure n'est prévue pour Gears 4, nous allons maintenant passer au format bimensuel djusqu'à ce que nous ayons d'autres sujets de discussion (oui, cela signifie Gears 5). Nous reprendrons également nos fonctions MOCG régulières avec ce changement à partir de la prochaine fois.





Rendez-vous dans 15 Jours