Le temps est venu pour l The Coalition de délaisser petit à petit Gears of War 4 pour concentrer les effectifs au maximum sur Gears 5 qui arrive à la fin de l’année.The Coalition :En 2 ans et demie il y a eux 269 skins de personnages et 2 384 skins d’armes qui sont sorties.D'ailleurs l’équipe semble indiquer que tout n’a pas été rendu disponible et que des idées seront appliquées dans Gears 5.Les contenus que vous possédez dans Gears of War 4 resteront dans Gears Of War 4 puisque les développeurs veulent délivrer autant de nouveau contenu que possible dans Gears 5.Mais pour finir en beauté, le studio lance un concours, le Gilded RAAM Challenge.L’idée est de gagner une nouvelle skin du général RAAM, utilisable aussi bien dans Gears 4 que sur Gears 5 à sa sortie.Pour avoir RAAM il vous faudra faire ceci :Le Gilded RAAM Challenge commence demain et pendant 80 jours, Une fois les 3 challenges terminer, le skin apparaîtra directement dans votre inventaire.