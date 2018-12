Gearsmas est arrivé !

8XP donne le coup d'envoi des 12 jours de Gearsmas

Rendez-vous dans la nouvelle année !





Collectionnez deux nouveaux personnages Gearsmas et la peau animée de l'arme Snowglobe pendant le Gearsmas !



Le pack Gearsmas 2018 comprend un Swarm en pain d'épices festif (quoique légèrement effrayant) et un look de Noël très classique pour Oscar en tant qu'assistant du Père Noël. Nous ne pensons pas que vous aurez trop de mal à le repérer sur le champ de bataille...



Le pack Gearsmas 2018 sera disponible jusqu'au 4 janvier dans un pack de 400 crédits et 2000 crédits. Comme pour toutes les dernières sorties de pack, les deux personnages et le skin set d'armes seront également disponibles individuellement à l'achat direct dans le magasin Gears 4.



Si vous êtes un peu à court de Crédits ce Gearsmas, ne vous inquiétez pas - nous avons ce qu'il vous faut.



12 Jours de noel

Les 12 jours de Gearsmas sont de retour et plus grands que jamais, à commencer par un bonus MEGA 8XP de 24 heures !



Chaque jour, nous donnerons le contenu de Gearsmas des années passées et nous activerons de sérieux bonus (oui, cela signifie qu'il y aura de gros bonus de crédit). Nous distribuerons également une ou deux peaux de la nouvelle peau Snowflake tous les jours, simplement en ouvrant une session. Facile !





Jungle de rejetons

Tu le sais, tu l'adores et il est de retour. Des hordes de rejetons portant des bois de cervidés vous attaqueront vague après vague pendant 25 vagues. Avec des fortifications plus faibles et des barrières qui casseront d'un seul coup, c'est à vous de survivre à l'assaut.



Complétez 3 matchs complets de Jungle de rejetons sur n'importe quelle difficulté pour ramasser un cadeau de Noël très spécial - un paquet d'équipement de 5 cartes contenant 5 peaux d'armes aléatoires Midnight Omen (vous pouvez seulement réclamer un de ces packs au cours des Gearsmas). Une fois que vous avez terminé, rendez-vous à Mes récompenses pour réclamer votre récompense !





Bataille de boules de neige

En début de semaine, nous avons découvert un problème critique avec l'event bataille de boules de neige qui a empêché le lancement du mode aujourd'hui avec les autres festivités Gearsmas. Lundi, nous publierons une mise à jour des titres pour rectifier le problème et activer le mode



Nous voulions continuer à faire sonner les cloches de la fête pour nos fans de Versus, alors en attendant, une version XP de Brothers to the End avec des chapeaux Gearsmas est maintenant en direct dans Gears 4 jusqu'au lancement de Snowball Fight, lundi !



Une fois que Snowball Fight arrive lundi, tuez 100 adversaires dans Snowball Fight au cours de la période Gearsmas pour ramener la peau de l'arme Ice Boomshot et le Heartbeat Boomshot à la maison. Comme toujours, visitez Mes récompenses pour réclamer votre récompense !

Bienvenue dans le Quoi de neuf ? de la semaine ! Tous les jeudis, nous sommes ici pour vous apporter les dernières et les meilleures nouvelles, le contenu de la communauté et plus encore du Gearsuniverse.Voici ce qui se passe cette semaine sur Gears :Gearsmas est arrivé dans Gears of War 4 avec toutes les nouvelles peaux Gearsmas à collectionner, le retour de Jungle de rejetons, de nouveaux défis à compléter et plus encore !Voila la lien du trailer du Gearsmas 2018 :Jetez un coup d'œil à la bande-annonce ci-dessus pour votre premier avant-goût de Gearsmas, y compris le premier regard sur les skins Gearsmas 2018, puis lisez la suite pour toutes les informations.A jeudi Prochain