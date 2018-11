Tests

On rigole parfois deou(et, hein ?), mais en matière d’arlésienne, sis’est moins fait railler que d’autres, c’est surtout par la discrétion habituelle propre à certains petits jeux indépendants qui ont tout loisir de revenir nous faire un petit coucou tous les 2 ans sans qu’on leur en tienne rigueur, ou en tout cas moins qu’uns’il oserait sortir en 2024. Car le remake defut annoncé il y a tout de même 9 ans, avec un certain sourire aujourd’hui lorsqu’on relit les articles de 2009 où le titre s’apprêtait à passer l’étape « d’approbation » pour une sortie sur le. Par quelques soucis financiers en cours de route et la volonté de bien faire les choses, les années passèrent, avec des promesses faites d’une plate-forme à l’autre (même la PS4 un temps) jusqu’au grand retour en avril 2018, après deux ans de silence, où cette fois, c’était la bonne : c’est une exclusivité Switch, et ça va enfin sortir. Et c’est sorti.Donc à l’instar deen 2017,est ce que l’on peut appeler un pur remake graphique puisque la structure est quasiment identique à l’expérience de 1989, mais en plus joli. Et même très joli puisqu’on ressent clairement cet amour fou de la 2D des personnages/monstres aux décors (et les boss, magnifiques !). Les détails fourmillent et il est vraiment très agréable d’avoir sous les yeux ce genre de production, surtout quelques mois après unparticulièrement fainéant, pourtant avec des moyens budgétaires qu’on imagine bien différents. On reprochera tout de même un certain manque d’animations sur certaines étapes, mais aussi l’absence de l’option qu’on aime tant (le « switch » avec l’ancienne version) même si c’est ici pleinement justifié par les quelques modifications apportées, parfois banales (un ennemi ajouté ici, un item par-là), jusqu’à quelques transformations que remarqueront les fans, surtout le dernier niveau.Le titre est un platformer/action purement à l’ancienne, d’ailleurs surtout action, avec son enchaînement de stages variés où l’on sautille et dégomme les différents ennemis avec la bonne idée de power-up sur le chemin même si les effets sont toujours temporaires. Le but est de traverser tout cela en allant dégommer au final un duo de sorcier/démon qui se sont amusés à voler votre belle tout en vous transformant en primate cracheur de boules, et je n’ai toujours pas compris ce scénario car les méchants auraient pu vous tuer dès le départ et surtout : ils voulaient faire quoi de la blonde ? Bon, qu’importe, on ne se posait pas la question dans les années 80, tout comme on n’a jamais cherché à savoir quel était le projet initial de l’autre grosse tortue mutante lorsqu’il a enlevé la princesse d’un plombier italien.Bref si le jeu offre ce que l’on doit attendre de ce genre de production qui garde une belle dose de challenge (un coup = une vie perdue), jusqu’à devoir expliquer à mes gosses ce qui signifiait le terme « Continues/Crédits » dans un jeu vidéo, n’en reste pas moins que l’original était déjà jugé lent et peu original il y a presque 30 ans, et que c’est court bordel ! Un peu fatigué, j’ai tenté le mode facile histoire de voir à quoi m’attendre, lançant le jeu à 19h50 pour le terminer… à 20h15. Outch (et c’est à peu près la même chose en normal). Bon ok, ce n’était pas si inhabituel à l’époque mais en 2018 et à 29,99€ le jeu, ça l’a fout un peu mal et on sent que le titre se destine avant tout aux gros nostalgiques qui ont envie de taper du speed-run ou ne serait-ce que finir le mode Très Difficile, un véritable défi à la portée unique des plus patients.