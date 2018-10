Stay Frosty fait ses débuts le vendredi 12 octobre.



Obtenez 4XP toute la fin de semaine pour célébrer le deuxième anniversaire de Gears 4



Le pack d'équipement commémoratif Golden Gear Pack est de retour pour ce week-end seulement.



Les nouveaux articles de l'Avatar Gears of War sont maintenant disponibles !

Stay Frosty V1



Mode : Équipe

Manche : 1

Nombre de morts: 35



Kaomax , pistolet d'or , 1 Grenade



Accordage Kaomax



1,5 rafales à la tête, vers le bas

3 rafales sur le corps .

Recharge éclair : Augmentation de la cadence de tir.



Accordage de pistolet d'or



Pas de visé (uniquement sur la hanche)

Munitions de départ : 4



Réglage de la grenade



Réduction du rayon d'endommagement

Spawns d'armes : Hammerbursts seulement

Les défis challenge pour Stay Frosty

Stay Frosty

Gagnez 10 matchs de Stay Frosty entre le 10/12 - 10/22 à 10h .

Récompense : Brûlures au marteau flamboyant et à battement de cœur



Décongelé !

Obtenez 50 Kills dans Stay Frosty entre le 10/12 - 10/22 à 10h .

Récompense : Heartbeat Lanzor

Pack Equipements doré



Articles gratuits



Bonnet Kait Diaz Diaz

T-shirt des armes Gears of War

Sweat à capuche avec logo Gears of War





Costumes



JD Fenix Armor Costume

Kait Diaz Armor Costume

Gears 4 Marcus Fenix Armor Costume Armor

Uniforme du GPC



Autre



Masque juvénile

Casque Clayton Carmine

T-Shirt Omen cramoisi

Sweat à capuche Camo Crimson Omen

Gears Esports Jersey

Chaussures de patinage blanc Omen cramoisi

Chaussures de patinage noir Omen cramoisi

Gears 4 a 2 ans T'arrives à le croire ? J'ai l'impression que c'est hier seulement que nous avons vu le premier gears de la saga Gears, construite par la Coalition.C'était effrayant et excitant, mais c'était surtout le début de notre voyage ensemble.La communauté Gears est un véritable feu de passion chaque jour et nous ne pourrions être plus fiers d'avoir les fans que nous avons. Que ce soit notre équipe en direct qui continue à soutenir Gears 4 ou l'équipe de développement qui travaille sur Gears 5, nous sommes tous alimentés par votre passion.En parlant de passion, l'amour que vous portez a Gears 4 continue d'être une voix importante au sein des deux équipes de la Coalition. Certains commentaires de la communauté verront des résultats directs et des améliorations pour Gears 4 - et la plupart d'entre eux influenceront ce que vous vivrez lorsque vous jouerez à Gears 5 l'année prochaine.Mais cela ne veut pas dire que nous en avons fini avec Gears 4. Nous avons encore beaucoup à venir et nous avons un deuxième anniversaire à célébrer ! Alors passons au Quoi de neuf ? de cette semaine :Voici un aperçu de quelques-uns des plus grands événements Gears 4 encore à venir pour le reste de l'année 2018 !Entre ces événements, il y aura des événements que vous connaissez et aimez aussi - comme le retour de Blitz en novembre. En plus de nos événements, nous aurons plus de contenu et de défis à relever à l'avenir. Restez à l'écoute pour les dernières nouvelles ici chaque semaine dans Quoi de neuf ? chaque jeudi.Il est de retour ! Obtenez un énorme boost 4XP à travers toute les playlists Versus et la Horde tout au long de ce week-end.Stay Frosty est de retour ! Vu pour la dernière fois dans Gears of War 3, Stay Frosty est la variante TDM SWAT du Gearsuniverse qui fait maintenant ses débuts dans Gears 4.Pour ceux d'entre vous qui ne le savent pas, Stay Frosty dans Gears 3 vous a armé d'un Kaomax , d'un pistolet et d'une grenade. .A quoi ressemble la version Gears 4 ? Eh bien, ça va en fait dépendre de toi.Nous voulons construire Stay Frosty aux côtés de la communauté, en recueillant vos commentaires sur des aspects spécifiques du mode pour aider à le rendre le meilleur qu'il puisse être. On va essayer quelques idées. Ça pourrait marcher. Il se peut qu'ils ne le fassent pas. Mais ensemble, nous voulons faire le meilleur Stay Frosty (même si c'est l'original !).Voici ce que nous prévoyons pour la version 1 :Rehaussez vos équipement , car nous vous proposons deux nouveaux défis de skin d'arme dans la playlist Stay Frosty, dont votre toute première chance de remporter le Heartbeat Lanzor !Nous ramenons les skins commémoratives Golden Gear pour une dernière fois pour célébrer le 2e anniversaire de Gears of Wars 4 ! Retrouvez le Golden Gear Pack en jeu tout au long de ce week-end pour 400 Crédits.Il y a quelques heures à peine, les nouveaux Xbox Avatars ont été déployés sur Xbox One et Windows 10 !Si vous cherchez à Gearsifié votre tout nouvel avatar, nous vous avons couvert d'une foule d'articles prêts à vous convenir pour le style Gears..Vous aurez besoin de la nouvelle mise à jour Xbox One ou Windows 10 pour accéder aux nouveaux avatars Xbox. Les utilisateurs de Xbox One peuvent maintenant acquérir manuellement la mise à jour en allant dans leurs Paramètres.Bonne semaine a tous