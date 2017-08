Suite à la semaine spéciale VGM jeu de baston du mois de juin, je me suis dis qu'il serait sympathique de procéder un peu autrement pour parler de musique de jeu vidéo. Ainsi, j'ai pensé faire appel à vous (toi là, derrière ton écran) pour découvrir ce que vous aimez. Et qui sait, on pourrait tous faire de belles trouvailles de la sorte. Ainsi, c'est, notre merguez-man favoris qui a la primeur de proposer sa musique. Et le plus simple reste encore de lui donner directement la parole !(ND Anakaris: on a été nombreux à vivre cela, je te rassure. Le pire furent ceux avec des soft comme Final Fantasy VII ou Wild Arms, interminable en une après-midi...).On devine donc aisément pourquoi cette musique, qui intervient en effet lorsque nous arrivons aux abords du commissariat, a marqué Spawnini !Dans le plus pure style Resident Evil, la piste débute parLes notes s'accordent et raisonnent comme à l'intérieur d'une église, donnant des airs de marche funèbre particulièrement gothique et glaciale. De quoi souligner l’architecture grandiloquente du commissariat (ça c'est clair, ça change du poste de police de Trappes...) qui s’apparenterait presque à un manoir Spencer miniature.(un commissariat en plein milieux d'une ville envahie de zombie cannibale, c'est logiquement l'endroit le plus sécurisé qu'on puisse trouver ! Mais pas dans Resident Evil...) mais les notes lourdes et le suspens qui se dégage de la mélodie maintient notre peur en éveil, enfouie quelque part dans l'ombre, tout au fond de nous...