D'après cette image qui été enlevé depuis.https://www.jeuxvideo.com/forums/42-3018671-64653622-1-0-1-0-test-jvc.htmhttps://m.jeuxvideo.com/forums/42-36-64634572-1-0-1-0-ac-valhalla-12-20.htmJ'espère juste que c'est un Bug ou une erreur, parce que même dans le pire des cas c'est Juste Pas Possible un 12 sur 20, Ubisoft peut pas se foirer à ce point la avec les bases de Odyssey et Origins.PS : Comment on met l'image plus grosse déjà ? ^^^